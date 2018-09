Lafarge-Holcim: Rochaden in der externen Kommunikation

Beide Funktionen berichten an Bernd Eitel, der als Head of Group Communications, die weltweite Kommunikation von LafargeHolcim verantwortet. (pd/eh)

Seit 1. September 2018 wird die Medienstelle von Lafarge-Holcim von Eike Christian Meuter als Head of Media Relations geleitet. Er war zuvor als Media Relations Senior Manager für den Konzern tätig, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Der bisherige Leiter, Beat Werder, verantwortet als Head of Content & Digital das strategische Messaging, Corporate Publishing und die digitalen Kanäle des Konzerns.