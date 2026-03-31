HWZ: Roger Harlacher ist neu im Fachhochschulrat

Publiziert am 31.03.2026

Roger Harlacher, Verwaltungsratspräsident der Zweifel Chips & Snacks AG und ehemaliger Präsident des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbands (SWA), wird neues Mitglied des Fachhochschulrats der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. Er folgt auf Ursula Suter, die dem Fachhochschulrat als Juristin angehörte und ihr Mandat aufgrund ihrer Pensionierung abgegeben hat.

«Bildung und Weiterbildung sind das Fundament unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung», wird Harlacher in einer Mitteilung zitiert. «Einen Beitrag zu deren Stärkung und zur Weiterentwicklung der HWZ leisten zu dürfen, ist für mich ein Privileg.»

Gleichzeitig übernimmt Fabienne Schild, Project Manager Business Development an der HWZ, die Funktion der Mitarbeitendenvertretung im Fachhochschulrat. Sie folgt auf Laurence Pestalozzi, die die HWZ nach über 13 Jahren verlassen hat.

Der Fachhochschulrat ist für hochschulrechtliche Belange der HWZ zuständig und setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Behörden sowie aus Dozierenden und Mitarbeitenden zusammen. (pd/cbe)