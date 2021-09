Voxia Communication: Roland Cecchetto stösst zum Team

Roland Cecchetto war von 2010 bis 2021 bei Financial Communicators als Managing Partner und Senior Consultant tätig. Dort betreute er laut Mitteilung «namhafte globale Asset Manager und Schweizer Banken in der Kommunikation und Medienarbeit». Der PR-Profi erwarb während seiner beruflichen Laufbahn breit gefächerte Kompetenzen in verschiedenen Branchen, wie es weiter heisst.

Er war in zahlreichen leitenden Marketing- und Kommunikations-Positionen tätig, unter anderem bei der Migros Zürich, bei der Schrauben- und Engineering-Gruppe Bossard, beim Gastronomie- und Hotelkonzern Mövenpick sowie bei der global tätigen US-Investment Bank Jefferies. Dort war er von 2000 bis 2008 als Mitglied der Geschäftsleitung für die Gesamtkommunikation im DACH-Raum zuständig. Auch agenturseitig sammelte er etwa bei Hirzel & Partner, PRW, Diem, Gesess & Partner BSW oder in der Selbständigkeit mit Cecchetto & Hertig Erfahrungen, bevor er die letzten zehn Jahre bei Financial Communicators aktiv war.

Laurent Ashenden, Gründungspartner und CEO von Voxia Communication, lässt sich wie folgt zitieren: «Ich freue mich sehr, dass wir auf die strategische Beratung und Unterstützung eines so erfahrenen PR-Profis zählen dürfen. Unser Finanzteam in Zürich, unter der Leitung von Hertha Baumann, hat sich in den letzten 2 Jahren stark entwickelt, was natürlich auch unseren Kunden zugutekommt. Mit der Verstärkung durch Roland Cecchetto und seinem Netzwerk wollen wir unsere Geschäftsentwicklung in Zürich konsequent fortsetzen.» (pd/tim)