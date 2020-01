Abächerli Media: Roland Schnyder ist neuer Leiter

Zum Jahreswechsel hat Roland Schnyder, Geschäftsführer vom PrintCenter Hergiswil, die Leitung der Obwaldner Druckerei Abächerli Media übernommen. Als neuer Geschäftsführer von Abächerli Media folgt er auf Christian Zemp, der sich nach über 14 Jahren an der Unternehmensspitze neuen Herausforderungen stellen wird, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der in Obwalden wohnhafte und verankerte Schnyder sei ein ausgewiesener Fachmann der grafischen Branche. Den grössten Teil seiner Karriere war er in leitenden Funktionen in der Druckbranche tätig, heisst es dazu. «Wir sind überzeugt, mit Roland Schnyder einen Geschäftsführer gefunden zu haben, der mit Unternehmergeist, strategischem Gespür und einer breiten Erfahrung in der Druckbranche Abächerli erfolgreich weiterentwickeln wird», wird Markus Bieri, Verwaltungsratspräsident Abächerli Media, zitiert.

Abächerli ist in der Zentralschweiz mit den Standorten Sarnen und Sursee (Schlüssel Druck) verankert. Die Wurzeln des Sarner Traditionsunternehmens liegen über 125 Jahre zurück. (pd/cbe)