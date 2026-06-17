TBS: Royalblau als Markenfarbe

Publiziert am 17.06.2026

Mit der Roi Digital GmbH lanciert Adrian Stitzel eine neue, datengetriebene Performance-Agentur in Zürich, die Unternehmen in sämtlichen Bereichen des digitalen Marketings berät (persoenlich.com berichtete). Für die Positionierung und den Markenauftritt zeichnet TBS verantwortlich, die zugleich auch als Performance Partner mit Roi Digital zusammenarbeitet, teilt die Agentur mit.

Den Ausgangspunkt für die Markenentwicklung bildete der Name selbst: «Roi» steht für Return on Investment, und TBS leitete daraus den konsequent wirkungsorientierten Anspruch der Agentur ab – den Fokus darauf, was Kampagnen tatsächlich bewirken, statt nur gut auszusehen. Diese Klarheit bildete den konzeptionellen Ausgangspunkt für das Design.

Auf Basis dieser Positionierung entwickelte TBS eine eigene Wortmarke sowie eine dazu passende Farbwelt und Typografie. Daraus entstand ein modulares System von Designelementen, das wiederum als Grundlage für das Experience Design der neuen Website diente. Den Auftritt prägen eine neue Wortmarke, Royalblau als Markenfarbe, eine moderne Typografie, runde Ecken sowie grosszügiger Weissraum. Eine authentische Bildsprache soll dabei neben den messbaren Resultaten auch die menschlichen Qualitäten und die Kompetenz der erfahrenen Performance Marketer von Roi Digital unterstreichen. (pd/spo)