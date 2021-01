SV Group: Salome Ramseier wird Kommunikationschefin

Das Gastronomie- und Hotelmanagement- Unternehmen SV Group hat Salome Ramseier per 2021 die Leitung von Corporate Communications und Public Affairs übertragen. In den letzten Monaten habe sie diese Funktion bereits interimistisch bereits ausgeübt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Ramseier hat Führungserfahrung in Corporate Communications, Public Affairs und Nachhaltigkeit. Sie arbeitete sowohl auf Unternehmens- als auch auf Agenturseite. Die diplomierte PR-Beraterin war Leiterin Unternehmenskommunikation der BKW Energie AG, Managing Partner der Agentur FurrerHugi, Kommunikationsverantwortliche der Schweizer Botschaft in Washington und Head of Communications and Public Affairs der Region Central Europe West bei Holcim. Vor ihrem Engagement für SV Group war sie bis Juli 2020 Head Corporate Communications der Hoerbiger Holding in Zug. (pd/eh)