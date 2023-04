Dynamics Group: Samuel Brandner wird Partner

Samuel Brandner stösst ab dem 1. September 2023 zur Dynamics Group. Mit seiner langjährigen Expertise in der Finanzindustrie und internationalen Medienarbeit wird er das Team in den Bereichen Kapitalmarkt- und Unternehmenskommunikation verstärken.

«Firmenleitungen sehen heute mehr denn je in fundierter externer strategischer Beratung einen Mehrwert», wird Samuel Brandner in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. «Dynamics Group geniesst einen unbestrittenen Ruf als führende strategische Beratungsfirma in der Schweiz. Ich freue mich daher sehr, ab 1. September als Partner zum Team stossen zu dürfen.»

Brandner hatte seit 2011 verschiedene globale Funktionen bei der Kommunikation von UBS inne. Er beriet Führungskräfte bei verschiedenen kommunikativen Herausforderungen und verfügt laut Mitteilung «über fundierte Kenntnisse der Finanzbranche einschliesslich der Finanzmarktregulierung und Litigation-Kommunikation». Vor seinem Eintritt in die Bank beriet Brandner Kunden in verschiedenen Public-Affairs- und M&A-Projekten sowie Krisenkommunikations-Mandaten bei der Kommunikationsagentur Farner Consulting.

Als Partner von Dynamics Group wird Samuel Brandner vom Zürcher Standort aus Privat- und Firmenkunden sowie Verbände bei komplexen Kommunikationsthemen, Reputationsmanagement, Kapitalmarkttransaktionen sowie Public Affairs unterstützen.

Edwin van der Geest, Verwaltungsratspräsident und Mitgründer der Dynamics Group sagt: «Wir freuen uns sehr, Samuel Brandner als neuen Partner für Dynamics Group gewinnen zu können. Gerade im aktuellen Umfeld sind seine Kommunikations- und Branchenexpertise eine wichtige Ergänzung und Stärkung für Dynamics und das Dienstleistungsangebot für unsere Kundinnen und Kunden.»

Die Dynamics Group ist ein Team von Kommunikationsexperten. Sie bietet laut Mitteilung umfassende Beratung auf allen Gebieten der Kommunikation, wobei der Fokus auf Corporate Communications, Capital Market Communication, Public Affairs sowie Reputation Management und Crisis Communications liegt.

Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und wird durch 15 Partner geführt. Dank der partnerschaftlichen Struktur vereint Dynamics Group erfahrene Beraterpersönlichkeiten, die komplementäres Wissen, Unternehmergeist und ihr weitverzweigtes Beziehungsnetz in die Gruppe einbringen. Die Dynamics Group verfügt über Standorte in Zürich, Bern, Genf und Lausanne. (pd/cbe)