Die Catering-Marke Kochfinger soll für höchste Qualität und einzigartige kulinarische Erlebnisse stehen. Die Marke will ihre Kunden mit viel Feingespür, Sinnlichkeit und Souveränität zu begeistern, heisst es in der Mitteilung.

Kochfinger Catering bietet nun auch erlesene Menüs für den Genuss zu Hause an, wie es weiter heisst. Mit diesem neuen Angebot will man die Kunden auch in den eigenen vier Wänden begeistern. Dabei gilt das Credo: frische Zutaten, kurze Transportwege und ein saisonales Angebot.

Schläfle Trittibach verpasste der Marke ein sanftes Redesign, kreierte die Verpackungen und bewirbt das neue Angebot der Tiefkühlkost. Die Agentur hat eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne entwickelt, die am POS, in Zeitschriften und auf Social Media zu sehen sein wird. Mit diesem neuen Angebot verleiht Kochfinger Catering jedem Gefrierfach GaultMillau-Punkte.

Verantwortlich bei Kochfinger Catering: Alex Ivanovic (Inhaber), verantwortlich bei Schläfle Trittibach: Marcel Schläfle, Christoph Trittibach (Creative Direction), Jürg Waeber (Text). (pd/wid)