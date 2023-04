Contcept Communication: Sara Streule ergänzt Team als Creative Director

Seit Anfang dieses Jahres unterstützt Sara Streule das Team von Contcept Communication als Creative Director und ist zuständig für Campaigning, Creative Visual Content und Corporate Design, wie es in einer Mitteilung heisst. Aufgrund ihrer Erfahrung als Content Creator arbeitet Sara Streule bei der Agentur auch in den Bereichen Social-Media- und Influencer-Management und unterstützt ebenfalls der PR-Abteilung mit frischen Ideen.

Sara Streule ist gemäss Mitteilung gelernte Grafikerin und hat einen Abschluss in visueller Kommunikation an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Zuletzt war sie bei diversen Designstudios und Agenturen der Schweiz tätig: Sie arbeitete im Branding, leitete dort ein Team und bildete Lehrlinge aus. Desweiteren war sie im Bereich Editorial Design für die Neukonzipierung und das Redesign von Magazinen zuständig.

Am meisten geprägt habe sie aber die Arbeit im Studio Mind Design in London, wo sie als Designerin Projekte für den Industrial Designer Tom Dixon umsetzen durfte, heisst es weiter. Neben ihrer Karriere realisiert Streule als Influencerin unter dem Namen «Sara is in Love with...» auf ihrem Instagram-Kanal regelmässig Kunstprojekte.

«Bei Contcept kommen für mich die Stränge meiner Geschichte zusammen: Die Designerfahrung und das selbst aufgebaute Influencerwissen wachsen zusammen», wird Sara Streule in der Mitteilung zitiert.

«Wir freuen uns sehr, Sara bei uns an Bord zu haben. Sie passt perfekt ins Team und bringt die Agentur kreativ auf ein nächstes Level», so Andreas Messerli, CEO von Contcept. (pd/yk)