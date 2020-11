Heads for Brands: Sarah Küng ergänzt die Agentur

Sarah Küng ist seit November 2020 als Senior Consultant Digital bei Heads for Brands tätig, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Schweizer Executive Search Unternehmen besteht seit 2016 und fokussiert sich auf den Markt rund um Brands, Retail & Detailhandel. Rekrutiert werden Management Profile in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Beschaffung und Human Resources.

Bereits seit 2010 ist Sarah Küng in der Digital-Szene zu Hause und konnte vor ihrer Tätigkeit im Recruiting fundiertes Fachwissen in Digital Marketing, E-Commerce und Digital Communication aufbauen. «Mit diesem Background ergänzt sie das Team von Heads for Brands optimal und ist eine kompetente Partnerin für alle digitalen Talente sowie Unternehmen auf der Suche nach diesen Persönlichkeiten», wird Nadine Leuenberger, Inhaberin Heads for Brands, zitiert.

Sarah Küng arbeitet seit 2016 in der Personalberatungsbranche und war davor unter anderem bei Axel Springer und Allianz Worldwide Partners tätig. Ihr Bachelor-Studium in Publizistik- und Kommunikationswissenschaft absolvierte sie an der Universität Zürich und den berufsbegleitenden Master in Business Administration an der ZHAW. (pd/wid)