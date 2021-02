IRF, das Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation, hat sein Team erweitert. Seit dem 1. Januar unterstützt Sarah Maus das Unternehmen als Beraterin, wie das Unternehmen mitteilt. Sie verstärkt IRF insbesondere in den Dienstleistungen Finanzkommunikation, Medienarbeit und Unternehmensberichterstattung.

Sarah Maus studierte Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Mannheim sowie an der kanadischen Brock University. 2020 absolvierte sie den Master Communication Management an der Universität Leipzig. Vor ihrer Tätigkeit bei IRF arbeitete sie in diversen Branchen im Bereich der Unternehmenskommunikation. Zuletzt war sie bei FTI, dem internationalen Netzwerk-Partner von IRF, in Berlin tätig. (pd/lom)