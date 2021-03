«Wir freuen uns sehr, dass SBB Cargo uns auch in Zukunft die Umsetzung ihres Logistikmagazins anvertraut», schreibt Infel in einer Mitteilung.

Aktuell arbeite die Agentur mit Hochdruck an der ersten Ausgabe 2021. Sie erscheint Anfang Mai und will «die Leserschaft – wie immer – in die vielfältige Welt des Schienengüterverkehrs entführen», so Infel.

Infel arbeitet seit Anfang 2018 mit SBB Cargo zusammen. In den letzten drei Jahren publizierten die Agentur in engem Austausch mit dem verantwortlichen Kommunikationsteam insgesamt neun Ausgaben des «Cargo Magazins». (pd/eh)