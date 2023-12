SIYU: SBF, USPP und VFG schliessen sich zusammen

Der neue gesamtschweizerische Berufsverband für professionelle Fotografie Siyu Professionelle Fotografie Schweiz startet am 1. Januar 2024. Dazu fusionieren die drei bisherigen Fotografen- und Filmgestalter-Verbände SBF, USPP und VFG. Der neue gemeinsame Auftritt vereint die Interessen und Aktivitäten der drei Verbände, schafft neue Möglichkeiten und stärkt die Präsenz der professionellen Fotografie.

Die Fusion der Schweizer Berufsfotografen und Filmgestalter (SBF), der Union Suisse des Photographes Professionels (USPP) und der Vereinigung Fotografischer GestalterInnen (VFG) ist beschlossen. Der neue Berufsverband SIYU Professionelle Fotografie Schweiz wird ab dem 1. Januar 2024 seine Arbeit aufnehmen, heisst es in einer Mitteilung.





Vor gut drei Jahren fanden die ersten Gespräche zur Fusion der drei Fotografie-Verbände SBF, USPP und VFG statt, die 2022 zu einer gemeinsamen Absichtserklärung führten. Daraus resultierte ein neues Konzept um die ganze Palette der modernen Fotografie zu vertreten und sich ein gemeinsames Gesicht zu geben. In diesem Jahr haben die drei Verbände formell dem neuen Berufsverband zugestimmt.

Die Ziele, Leistungen und Aktivitäten der drei Verbände werden kombiniert und mit neuen Möglichkeiten für Engagements in allen Interessensbereichen der modernen Fotografie erweitert. Dabei wird die Tür für das Mitwirken der Mitglieder, aber auch für Engagements mit externen Interessensgruppen geöffnet.

Siyu sei ein Kunstwort, angelehnt an das englische «see you», schreiben die Verantwortilchen. Siyu stehe neben dem visuellen Sehen auch für «I See You», das inhaltliche Verstehen, das die professionelle Fotografie besonders auszeichnet. Professionelle Fotografinnen und Fotografen sind kreative Bildermacher und Dienstleisterinnen zugleich. Die Fotografie ist äusserst vielfältig und befindet sich in stetigem Wandel. Sie umfasst nicht nur die ganze Palette der klassischen und modernen Fotografie, sondern auch Bewegtbilder, Drohnenaufnahmen, Bildbearbeitung, CGI, KI sowie zukünbige Technologien. Siyu steht für diese Vielfalt der Fotografie und schafft eine offene, progressive Plattform. (pd/wid)