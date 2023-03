«Anspruchsvoll. Vielseitig. Zukunftsgewandt.» Wer sich für eine Weiterbildung an der Universität Bern entscheidet, muss das laut einer Mitteilung mit Überzeugung tun. Die Weiterbildungen seien herausfordernd, jedoch auch eine nachhaltige Investition in die persönliche Zukunft. Maybaum Film hat gemeinsam mit dem Zentrum für universitäre Weiterbildung (ZUW) eine Videokampagne entwickelt, welche das umfangreiche Angebot erlebbar macht, wie es weiter heisst.

Im Zentrum steht der knapp einminütige Hauptfilm, der auf der Website des ZUW und auf LinkedIn eingesetzt wird.



Daraus wurden Cut Downs erstellt, um die unterschiedlichen Weiterbildungsthemen direkt zu bewerben. Ein Zehn-Sekunden-Spot wird auf Social Media und DOOH in der Stadt Bern zur allgemeinen Bewerbung eingesetzt.

«Die grösste Herausforderung lag darin, einen gemeinsamen Nenner im riesigen Angebot zu finden», so Michel Frutig, Creative Director Maybaum Film. «Vom Master in International Trade and Investment Law bis zum Diploma of Advanced Studies in Spezialseelsorge. Hauptdarstellerin und Darsteller mussten einen Querschnitt der Zielgruppe abbilden. So stand weniger was sie tun im Zentrum, sondern mit wie viel Überzeugung und Leidenschaft sie es tun.»

Regisseur Janos Menberg hat an zwei Drehtagen in Bern «einen lebhaften, farbenfrohen Film» inszeniert. Gedreht wurde sowohl während realen Weiterbildungen, wie auch an Schauplätzen rund um die Universität. Die kleine Crew musste dabei mit mobilem Equipment und grossem Feingefühl vorgehen, um den laufenden Betrieb nicht zu stören, wie es heisst.

Claudia Kaufmann, ZUW: «Werbung für Hochschulweiterbildung gibt es zuhauf. Wir wollten einen Weg einschlagen, der die Hochschulweiterbildung nicht wie üblich auf ein blosses Karrieresprungbrett reduziert, sondern aufzeigt wie vielfältig die persönlichen Motivationen und Gewinne sind. In den kreativen Köpfen von Maybaum Film haben wir den perfekten Partner gefunden. Maybaum hat für uns einen Imagefilm und Cut Downs für eine umfassende Werbekampagne realisiert, die prägnant und sympathisch aufzeigen, was eine Weiterbildung an der Universität Bern auszeichnet, und wie vielfältig die Motive der Menschen sind, sich dafür zu entscheiden.»

Verantwortlich beim Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUV: Claudia Kaufmann, Neslihan Steiner; Produktion: Maybaum Film; Regie: Janos Menberg; Kamera und Schnitt: Nikolas Reigel; Color: Tobias Wüthrich; Sounddesign, Mastering: Tim Zumstein. (pd/cbe)