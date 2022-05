Minor geht neue Wege: Bereits letztes Jahr wurden die beiden Produkte Minor Almond und Minor Dark 60 Prozent Cocoa neu auf den Markt gebracht – und mit den Launchkampagnen wurde die Kommunikation «deutlich emotionaler» gestaltet, wie es in einer Mitteilung heisst. Jetzt geht das Familienunternehmen Maestrani laut eigenen Angaben den nächsten Schritt und forciert mit Unterstützung von Rembrand die Wahrnehmung und Etablierung der Range mit neuem Kommunikationsansatz «Gesund egoistisch». Denn auch mal an sich selbst zu denken und sich zu verwöhnen, liege in der Natur des Menschen und treffe den aktuellen Zeitgeist auf den Punkt.

Für den Markenauftritt der Minor-Produkt-Range hat Rembrand eine komplett neue visuelle Identität mit «attraktiven Distinctive Assets und starker Botschaft» entwickelt, wie es weiter heisst. Optisch reduziert präsentiere sich Minor «ästhetisch im monochromen Look». Die «klare Bildsprache mit Fokus aufs Wesentliche» sorge für eine «anziehende wie eigenständige visuelle Identität». Stills mit einem harmonischen Mix aus geometrischen, geradlinigen Formen und natürlichen Elementen würden die Produkt-Range «perfekt in Szene setzen».



Herzstück der begleitenden Kampagne ist der für Minor erstmalige Einsatz von verschiedenen Kurzspots für TV und Online. In authentischen Alltagsgeschichten, in denen sich wahrscheinlich jeder von uns wiederfinde, werde «gesunder Egoismus schnell und amüsant» gezeigt. «Mit dieser Kampagne haben wir unseren Minor-Konsumentinnen und -Konsumenten heimlich über die Schulter geschaut und sprechen ihnen aus dem Herzen das Ganze mit einem Augenzwinkern», lässt sich Cordula Glasmacher, verantwortlich bei Minor für Branding und Communications, in der Mitteilung zitieren.

Um die Begehrlichkeit und den Genuss von Minor unverkennbar hervorzuheben, hat Rembrand den neuen Kommunikationsansatz in die Botschaft «Mmhmeins. Zum Teilen viel zu fein.» übersetzt und damit die Kernbotschaft «Mein Stück Glück» gestärkt, wie es weiter heisst. Bei sämtlichen Kommunikationsmassnahmen steht das Produkt als Hero im absoluten Fokus, die Passion für Minor wird «stilvoll zum Ausdruck gebracht und ist durchgehend zu spüren».

Verantwortlich bei Maestrani: Cordula Glasmacher (Lead Branding & Communications); verantwortlich bei Rembrand: Andreas Felder (Strategie/Beratung), Jörg Stöckigt (CD), Mirjam Egger (AD), Iris Appel (Konzept/Text); Film und People Fotografie: Studio Ignatov. Still Life Fotografie: KorakLeu; Media: Isabel Iacono (Havas Media Zürich). (pd/tim)