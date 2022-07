Forb: Schöne Aussichten mit neuem Branding

Meteomatics liefert mehr als 400 Unternehmen weltweit genaueste Wetterdaten in Echtzeit. Kunden wie Tesla, Bosch, Airbus, Toyota, SBB, BKW oder Axpo setzen auf die Daten von Meteomatics. Mit dem Abschluss der letzten Finanzierungsrunde habe das Unternehmen auch bei ihrem Auftritt einen wegweisenden Schritt in die Zukunft gemacht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für die Weiterentwicklung der Marke wurde die Brandingagentur Forb beauftragt. Gemeinsam mit den St. Galler Markenexperten wurde die Marke neu positioniert und der gesamte Auftritt aufgefrischt. «Es war anfangs nicht leicht loszulassen, aber die Ideen waren bestechend und die neue Marke hat das ganze Team elektrisiert», so Martin Fengler, Gründer von Meteomatics.

Das modulare Designsystem überzeugt laut Mitteilung durch Klarheit und Frische und inszeniert die Ambition und Dynamik des Tech-Unternehmens. Die Bild-, Farb- und Formsprache wird dank ihrer Agilität nicht nur digitalen Anforderungen gerecht, sondern lässt die Marke auch im dreidimensionalen Raum markant inszenieren.

Verantwortlich bei Meteomatics: Martin Fengler (CEO / Founder), Alexander Stauch (Head of Marketing), Melanie Luther (Head of Sales und Meteorologin), Lukas Hammerschmidt (Chief Drone Officer), Karin Schuster (Chief Financial Officer), Christian Schluchter (Chief Technology Officer); verantwortlich bei Forb: Roman Burch (Strategie & Konzeption), Oliver Forrer (Strategie & Konzeption), Klemens Vetsch (Art Direction), Julia Roman (Grafikdesign), Elena Freydl (Grafikdesign). (pd/cbe)