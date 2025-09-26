Delphin-Trophäen: Schweiz holt zehn Goldauszeichnungen

Publiziert am 26.09.2025

Bei der 16. Ausgabe der Cannes Corporate Media & TV Awards erhielten Schweizer Produktionsfirmen zehn der begehrten goldenen Delphin-Trophäen. Dies teilen die Veranstalter auf Anfrage mit. Von insgesamt 167 ausgezeichneten Arbeiten aus 52 Ländern sicherte sich die Schweiz damit einen bedeutenden Anteil der Goldauszeichnungen.

Goldgewinner im Detail

Die Filmgerberei aus Zürich holte sich zwei Gold-Auszeichnungen: für «Tabu» in der Kategorie «Corporate Image Films» und für «Close-up of clean-ups» in der Kategorie «Marketing Communication – B2B».

Picky Martin wurde ebenfalls doppelt mit Gold geehrt. Der Film «Bank Frick – Doing Things Differently» gewann sowohl in der Kategorie «Corporate Image Films» als auch in der Kategorie «Films for Screening at Fairs, Shows, Events and Conferences, Visitor Films».

Martin Fuchs von Picky Martin zeichnete zudem für Drehbuch und Regie des ebenfalls goldprämierten Films «We Love Future / 150 Jahre Blumer Lehmann» verantwortlich, der jedoch von Focus Format eingereicht wurde.

Weitere Goldtrophäen gingen an die Uefa für «‹Take Care›: promoting health and well-being in and through football» (Webisodes), Alltag für «Public Space is Heimat» (Brand Image Videos), Focus Format für «We Love Future / 150 Jahre Blumer Lehmann» (Films for Screening at Fairs, Shows, Events and Conferences), Halsundbeinbruch Film für «Grow Strong!» (Fundraising and Non-profit), Schweiz Tourismus für «Falling for Autumn» (Tourism Films: Destinations – Countries) und Mcqueen Films für «Swiss Connecting Cultures».

Die Preisverleihung fand am Donnerstag im Annex Beach an der Croisette in Cannes statt. Das Festival wählte aus fast 900 Einreichungen die besten Corporate-Filme und Dokumentationen aus. Insgesamt wurden 71 Delphin-Trophäen an den DACH-Raum vergeben. (pd/cbe)