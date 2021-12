Arktis Design Studio: Schweizer Spot räumt international ab

Der Werbespot von Arktis Design Studio für den Swissman Xtreme Triathlon hat international für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt wurde der Kurzfilm bei nicht weniger als vier international renommierten Filmfestivals ausgezeichnet.

So hat Arktis beim Prague International Film Festival den Preis für den besten Werbefilm («Best Commercial / Promotional Video») erhalten, wie Arktis Design Studio in einer Mitteilung schreibt. Die gleiche Auszeichnung ging auch bei den Festivals Kiez Berlin Film Festival und Brussels Capital Film Festival an Arktis. Beim Mannheim Arts and Film Festival gab es eine «Honorable Mention». Und beim Berlin Indie Film Festival ist Arktis auf der Shortlist. Zudem hat auch das ZDF den Werbespot im «Sportstudio» vom Sonntagabend, 7. November, gezeigt.

Verantwortlich für den Film bei Arktis ist Creative Director und Produzent Sampo Lenzi. Nachdem der Swissman Xtreme Triathlon in Folge der Covid-Pandemie zwei Jahre in Folge nicht stattfinden konnte, erzählt der 55-sekündige Kurzfilm mit viel Charme und einem Augenzwinkern, wie die Strecke für die nächste Austragung 2022 vorbereitet wird. Dabei werden bekannte Streckenabschnitte wie die historische Tremola-Gotthardpassstrasse, der Furkapass oder auch die Giessbach-Wasserfälle in Szene gesetzt (persoenlich.com berichtete).



Credits: Sampo Lenzi (Story & Creative Direction), Balz Auf der Maur (Kamera & Edit), Maya Baur (Ton), Samuel Röösli (Licht & Assistant Kamera), Mitglieder des Swissman-OKs (Protagonisten vor der Kamera). (pd/cbe)