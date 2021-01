Publicom

Verstärkung für das Forschungsinstitut

Bernhard Wirtz ist seit Januar als Chief New Business Officer an Bord. Er bringt 15 Jahre Erfahrung in der Markt- und Medienforschung mit.