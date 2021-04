Freestudios: Seit 125 Jahren «an meiner Seite»

Das Genfer Filmproduktionsunternehmen Freestudios ist verantwortlich für die Konzeption und Produktion des neuen Imagefilms des Touring Club Schweiz (TCS) anlässlich seines 125-Jahr-Jubiläums.

Vor allem für seine Pannenhilfe bekannt, will der TCS das Bewusstsein für seine vielseitiges Engagement im Mobilitätsbereich erhöhen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Skript, das als Hommage an das Zur-Seite-Stehen seiner Mitglieder in den Mittelpunkt stelle, zeige auch die zahlreichen Interventionen des TCS im Dienste der Mobilität der Schweiz auf.

Gedreht wurde deshalb an verschiedenen Schweizer Schauplätzen wie Genf, dem Lavaux, in der Region Bern und im Tessin. Die Himalaya-Sequenz konnte laut Mitteilung am grossen St. Bernhard nachgestellt werden. Prävention, Beratung, Hilfe, Verkehrssicherheit, technologische Entwicklungen sowie Camping würden im Jubiläumsfilm «emotional verflochten».



Der Film ist im Rahmen der TCS-Jubiläums-Kampagne als 30- und 15-sekündiger TV-Spot sowie als Onlinekampagne zu sehen.

Verantwortlich beim Touring Club Schweiz: Moreno Volpi (Direktor Corporate Communication), Vanessa Flack (Senior Projekt Manager TCS Jubiläum); verantwortlich bei Freestudios: Anne-Cécile Vallenet (Executive Producer), Olivier Pictet (Regisseur), Joseph Areddy (Fotografie), Jean Loup Bernet (Musik), Anne-Cécile Vallenet und Benjamin Dubuc (Production Management & Post Production). (pd/cbe)