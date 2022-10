Schroten: Selbstbestimmt den eigenen Weg gehen

Wer Miro Waldvogel schon einmal golfen gesehen hat, vergisst dies nicht so schnell wieder. Nur mit der linken Hand und backhand schlägt der 22-Jährige die Bälle übers Fairway und aufs Green – so präzise und elegant, als wäre es das Normalste der Welt. Ist es für ihn eben auch. Genauso, wie diszipliniert auf sein Ziel, die Paralympics 2028 in Los Angeles, hinzuarbeiten. «Es ist egal, welche Beeinträchtigung man hat. Wenn man hart dafür arbeitet, kann man alles erreichen», betont der Ustermer. Selbstbestimmung ist für ihn das höchste Gut.

Miro Waldvogel ist einer von drei Protagonistinnen und Protagonisten der Content-Serie, die Schroten für den Swiss-Life-Blog «Life Stories» und die Social-Media-Kanäle des Unternehmens in diesem Jahr umgesetzt hat, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Storyteller porträtierten neben Waldvogel auch die Juristin und Bäuerin Anne Challandes, die sich dafür einsetzt, dass Landfrauen ein selbstbestimmtes und finanziell zuversichtliches Leben führen können, sowie zuletzt den Duftkreateur Andreas Wilhelm, der als Unternehmer und Rebell Geruchsgewohnheiten mit Leidenschaft auf die Probe stellt.



Die drei Porträts bestehen aus einem ausführlichen Online-Interview, einem rund einminütigen Film sowie einer Palette von Cutdowns, Bildern, Listicals und Text Overlays, welche die Geschichten über alle Kanäle auffächern.

Verantwortlich bei Swiss Life: Team Externe Kommunikation Swiss Life Schweiz; verantwortlich bei Schroten: Adrian Schräder (Gesamtverantwortung), Michèle Roten, Nicola Brusa (Text & Konzept), Leonie Moeri (Beratung); Filmproduktion: Mattogrosso, Marc Bachmann, Benjamin Weiss (Kamera), Annika Fausch (Schnitt), Hannes Rüttimann (Color Grading), Studio Dobozi (Tonmischung). Foto: Lukas Mäder (Challandes, Wilhelm), Maurice Haas (Waldvogel). (pd/cbe)