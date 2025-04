Minz: Sicherheit im Schulalltag

Publiziert am 14.04.2025

Die «SafetyTools» unterstützen Lehrpersonen bei der Prävention von Unfällen im Schulalltag – von der sicheren Schulreise bis zur Wassersicherheit. Minz übernahm die Umsetzung des Projekts: von der Ausarbeitung der Kompetenzziele über die Lehrmittelkonzeption (nach Lehrplan 21) bis zur Textarbeit und visuellen Gestaltung – und dies in den drei Landessprachen. Entstanden sind bislang fünf SafetyTools, zwei weitere sind in Arbeit, heisst es in einer Mitteilung.

Die Entwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit pädagogischen und didaktischen Instanzen sowie mit den Fachpersonen der BFU. Lehrpersonen und Schulklassen aus der ganzen Schweiz begleiteten das Projekt über mehrere Testphasen. Der Berner Illustrator Christoph Frey bringt mit seinen Zeichnungen Leichtigkeit in die Vermittlung sicherheitsrelevanter Themen.

Die SafetyTools sind modular aufgebaut, ermöglichen Differenzierung und enthalten einsatzbereite Verlaufsplanungen. Gleichzeitig bieten sie Flexibilität im Umgang mit niveaugemischten Klassen oder aktuellen Anlässen. (pd/spo)