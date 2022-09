Geschäftsberichte-Rating: Sika holt sich den Gesamtsieg

Der Gesamtsieger des Schweizer Geschäftsberichte-Ratings heisst Sika. Auf Rang zwei ist Holcim und auf dem dritten Rang Valora. Der Sieger in der Kategorie Value Reporting heisst ebenfalls Sika. Der Gewinner in der Kategorie Design ist Hiag. Insgesamt wurden 238 Unternehmen durch vier Jurys bewertet, wie es in einer Mitteilung heisst. Zum dritten Mal wurde zudem der Sonderpreis «Text» vergeben. Ausgezeichnet wurde hier der Geschäftsbericht von Phoenix Mecano.

Die Preisträger konnten ihre Zertifikate am Donnerstagabend in Zürich von Jurypräsident Hans-Peter Nehmer entgegennehmen. Erstmals wurde zudem dem Gesamtsieger ein neu geschaffener Pokal überreicht. Das Schweizer Geschäftsberichte-Rating wird jährlich vom HarbourClub – Chief Communications Officers – durchgeführt. Am Anlass nahmen rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil.

Im Schweizer Geschäftsberichte-Rating werden die Geschäftsberichte aller kotierten Unternehmen, die im SPI vertreten sind, aufgenommen. Die Liste wird mit den Unternehmen der 50 umsatzstärksten Unternehmen, den 15 Versicherungen mit dem höchsten Prämienvolumen und den 25 Banken mit der höchsten Bilanzsumme ergänzt und umfasst im laufenden Jahr 238 Unternehmen.

Dieses Sample wurde nacheinander von drei Jurys bewertet. Erstens durch die Jury Value Reporting des Instituts für Banking und Finance der Universität Zürich unter der Leitung von Alexander F. Wagner, zweitens durch eine Jury Design unter dem Patronat der ZHDK und der Leitung von Jiri Chmelik Noir Associates. Danach bewertete eine Schlussjury unter der Leitung von Hans-Peter Nehmer, Präsident HarbourClub und Head of Corporate Communications von Allianz Suisse, die zwölf besten durch die Vorjurys ausgewählten Geschäftsberichte – Print und Online.

Der diesjährige Gesamtsieger kommt im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Nichts, wie es heisst. In den letzten zehn Jahren hat es Sika, mit einer Ausnahme im Jahr 2014, nie in den illustren Kreis der zwölf besten Geschäftsberichte geschafft, die die Schlussjury zu begutachten hatte. Doch die Analyse der Resultate bei den beiden Kategorien Value Reporting und Design offenbart es deutlich. Sika hat sich im Value Reporting um 20 Ränge verbessert und belegt mit dem 2021er-Bericht in dieser Kategorie den ersten Platz. Die Rangverbesserung kommt noch deutlicher in der Kategorie Design zum Ausdruck. Hier konnte Sika mehr als 50 Plätze gegenüber dem Vorjahr gutmachen.

«Bei Sika, wie bei vielen der besten Geschäftsberichte, hat sich das Nachhaltigkeitsreporting zum Key Content im Corporate Publishing entwickelt», so Hans-Peter Nehmer. «Unsere Schlussjury erkannte hier markante Verbesserungen in den Geschäftsberichten des Jahrganges 2022. Immer mehr Unternehmen schaffen den Sprung zu einem neuen Kommunikationsansatz – von der abstrakten, defensiven ‹Rechtfertigungskommunikation› hin zu einem glaubwürdigen, ganzheitlichen und damit wirksamen Sustainability-Reporting.»

Gesamtsieger Geschäftsberichte der Schlussjury

Platz 1: Sika

Platz 2: Holcim

Platz 3: VP Valora

Kategorie Design (Online und Print)

Platz 1: Hiag

Platz 2: Zur Rose

Platz 3: Swissquote

Kategorie Value Reporting (Online und Print)

Platz 1: Sika

Platz 2: VP Bank

Platz 3: UBS

Aufsteiger des Jahres

Design: Phoenix Mecano

Value Reporting: Medartis

Kategorie Text

Phoenix Mecano

Alle Detailresultate sowie die PDFs der bewerteten Berichte inklusive der Vorjahre und eine Sonderpublikation zum 2021-er Jahrgang der Geschäftsberichte sind auf der Plattform gbrating.ch zu finden. (pd/cbe)