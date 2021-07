Studio Thom Pfister: Simatec als Neukunden gewonnen

Das international tätige, Schweizer Familienunternehmen Simatec AG aus Wangen an der Aare entwickelt, produziert und vermarktet innovative Produkte für die Instandhaltung von Walzlägern unter den Produktbrands Simalube, Simatherm und Simatool. Der automatische Schmierstoffgeber Simalube ist das umsatzstärkste Produkt und wird über ein weltweites Händlernetz vertrieben, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dem Simalube Fett- und Ölspender wurde Simatec in diesem Geschäftsfeld zu einem der führenden Anbieter am Weltmarkt.

Studio Thom Pfister hat den Pitch gegen zwei weitere Agenturen gewonnen und verpasst Simalube ein neues Kleid. Erste Umsetzungen werden im Frühling 2022 zu sehen sein. (pd/lom)