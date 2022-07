Alliance F: Simon Preisig stösst zum Kommunikationsteam

Im letzten Herbst hat Simon Preisig seine Stelle als stellvertretender Leiter des Ressorts Bern bei der Redaktion von BZ/Bund gekündigt. Nun hat er einen neuen Job angenommen. «Ich kehre dem Journalismus den Rücken», schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Im Juni ist Preisig beim Bund Schweizerischer Frauenorganisationen Alliance F in der Abteilung Kommunikation und Kampagnen gestartet.

Was reizt ihn an der neuen Aufgabe? «Alliance F hat sich in den vergangenen Jahren von einem relativ unbekannten Verband zum wichtigsten Player für die Gleichstellung entwickelt, wo es in der Schweiz nichtsdestotrotz noch viel zu tun gibt», sagt er, und ergänzt: «Ich finde gerade auch Männer sollten sich unabhängig von ihrer politischen Einstellung für Gleichberechtigung einsetzen, denn auch sie können wegen veralteter Geschlechterrollen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden.» Eine Motivation zu Alliance F zu wechseln seien für ihn als ehemaligen Softwareentwickler auch die voll auf Online fokussierten, innovativen IT-Projekte, wie etwa https://stophatespeech.ch/ oder https://www.with-you.ch/.

Bis 2011 arbeitete Preisig als Softwareentwickler für die SBB. Seine journalistische Karriere begann nach dem Multimedia-Studium in Chur 2014 mit einem Praktikum bei der Zeitung Südostschweiz. Ab 2015 schrieb und recherchierte er für derbund.ch, der damals noch eine eigenständige Onlineredaktion war. Nach der Integration des Onlineteams in das Ressort Bern unterstützte Preisig als stellvertretender Ressortleiter die Umstellung der Redaktion auf den digitalen Publikationskanal. (wid)