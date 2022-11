Stämpfli Kommunikation: Simon Schütz wird Head of Digital Strategy

Simon Schütz ist laut Mitteilung ausgewiesener Experte in Marketing und Kommunikation und hat einen Bachelor in Journalismus und Organisationskommunikation sowie einen Master in Digital Business. Zuvor war er bei der Digitalagentur Ads & Figures als Leiter Marketing und Kommunikation tätig sowie als Leiter Social Media bei der Swisscom.

Schütz stösst als drittes Mitglied zum Führungsteam der Stämpfli Kommunikationsagentur. «Es freut uns sehr, dass wir Simon Schütz für uns gewinnen konnten. Als Agentur mit Fokus auf strategische Markenführung und Kommunikation sind wir gefordert, uns ständig weiterzuentwickeln und unsere Leistungen den Bedürfnissen und den Herausforderungen unserer Kunden anzupassen», lässt sich Rolf Loepfe, Leiter der Kommunikationsagentur und Head of Brand Strategy, in der Mitteilung zitieren. Gemeinsam mit Rahel Grünig, Head of Design Strategy, sei das Trio damit seit November komplett.

Mit den Leistungen Corporate Identity, Corporate Design, Digital Experience sowie der strategischen Beratung in Marketing, Kommunikation und Employer Branding begleite die Stämpfli Kommunikationsagentur «nachhaltig die Transformation von Marken». Neu werde die Agentur im Bereich Digital Business – von der Strategie übers Design bis zum Digital-Marketing-Konzept – das gesamte Leistungsspektrum bedienen. «Eine mit der Markenidentität kongruente User Experience lässt sich nicht mehr ohne fundiertes Digitalwissen bewerten, entwickeln und umsetzen», so Rahel Grünig weiter.

«Gemeinsam mit unseren Fachpersonen werden wir die Kommunikationsleistungen der Agentur auf ein neues Level heben. Trotz der digitalen Affinität im Team ist mir wichtig, die Menschen im Fokus zu haben und deren Weiterentwicklung zu fördern», wird Simon Schütz zitiert. (pd/tim)