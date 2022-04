HSP Consulting: Simone Bonilla wird Partnerin

Nach über 20 Jahren in der Werbebranche ergänzt Simone Bonilla ab 2. Mai 2022 die HSP Consulting AG in St. Gallen. In den vergangenen Jahren war Bonilla bei diversen Agenturen «mit viel Herzblut» verantwortlich für die Kreationsleitung, Art Direction und Konzeption, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die ursprünglich gelernte Grafikerin werde bei der HSP Consulting den Bereich Marketing mit ihrer breitgefächerten Kompetenz ergänzen. Mit ihrer Weiterbildung «CAS Art Direction HSLU» und dem zurzeit besuchten Lehrgang «CAS Grundlagen General Management HSG» bringe sie zusätzliches Fachwissen mit.

«Wir freuen uns, mit Simone Bonilla eine hervorragende Expertin für unser Unternehmen gefunden zu haben», lässt sich Josef Rusch, VRP und Mitinhaber HSP Consulting, in der Mitteilung zitieren. «Lange haben wir nach der passenden Person gesucht, welche zu unserem Unternehmen – der persönlichen Unternehmensberatung – passt und uns ergänzt.»

Marketingkompetenz wird ausgebaut

Mit Simone Bonilla verstärkt HSP Consulting ihre Kompetenzen im Marketingbereich und baut diese aus, wie es weiter heisst. In ihrer Funktion führe die 44-Jährige Kundenprojekte aus dem B2C- und B2B-Bereich, sei es beim Erarbeiten von Marketing-, Kommunikations- und Gestaltungskonzepten, der Konzeption und Realisierung von Marktauftritten (On-/Offline), Digitale Kommunikations- & Marketingstrategien (Content, Social Media) oder dem Entwickeln von Kampagnen und Employer Brandings. Bonilla setze ihr Know-how und ihre Erfahrungen zum Nutzen der Kunden auf Basis geltender oder neu zu definierender Strategien ein.

«Mich reizt der Wechsel von der Agenturseite in den Consulting-Bereich enorm. Die Konstellation bei der HSP Consulting AG ist für mich wie geschaffen. Diese neue Position eröffnet Felder, in denen ich mein Wissen und meine Leidenschaft vollumfänglich einbringen kann. Ich freue mich zielgerichtete Marketingstrategien, wirksame Konzepte und kreative Umsetzungen zu entwickeln», so Bonilla.

Mit dem Ausbau wird die HSP Consulting bestehende und neue Kunden laut eigenen Angaben noch «umfassender beraten können» und deren partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit erweitern. Die Kunden würden so von ganzheitlichen Lösungen «alles aus einer Hand» profitieren. (pd/cbe)