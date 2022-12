Die eidgenössische Berufsprüfung für PR-Fachleute konnte diesen Herbst erfolgreich durchgeführt werden, schreibt PR Suisse in einer Mitteilung. Von anfänglich 45 Angemeldeten hätten «leider» nur 39 Kandidatinnen und Kandidaten die vollständige Prüfung absolviert. 30 Absolventinnen und Absolventen hätten den eidgenössischen Fachausweis erworben, was einer Erfolgsquote von 76,92 Prozent entspreche.

Auch in diesem Jahr traten mehr Kandidatinnen und Kandiaten aus der Romandie zur Prüfung an: Von den 39 Absolventen kamen 26 aus der Westschweiz und 13 aus der Deutschschweiz. Keine Überraschung zeigte die Geschlechterverteilung mit 27 Frauen und 12 Männern.

Die drei besten Absolventinnen und Absolventen der ganzen Schweiz stammen alle aus der Romandie. Es sind dies: Boris Fernandez und Jade Luyet mit einem Notendurchschnitt von 5,0 und Chiara Meynet mit der Gesamtnote von 5,2. Alle Namen der neuen PR-Fachleute sind online publiziert.

Die gemäss Prüfungsordnung von 2018 praxisnahen Prüfungsaufgaben haben die Kandidatinnen und Kandidaten «einmal mehr gefordert», heisst es weiter. Der erworbene Titel bestätige, dass es sich um eine praxiserprobte Fachperson handelt, die etwas von ihrer Arbeit in der Kommunikations- und PR-Branche verstehe. Nicht selten verhelfe dieser Abschluss zu einem Sprung auf der Karriereleiter. «Umso bedauerlicher ist es, dass sich junge Berufsleute – insbesondere in der Deutschschweiz – oft für eine andere Weiterbildung entscheiden», heisst es weiter. Das bestehende Überangebot an Weiterbildungsmöglichkeiten in der Kommunikationsbranche fordere potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten sowie Arbeitgeber gleichermassen. Dabei bringe das der Schweiz eigene duale Bildungssystem in der höheren Berufsbildung gut ausgebildete Mitarbeitende hervor und verhelfe auch Arbeitgebern zu einem Wettbewerbsvorteil. (pd/cbe)