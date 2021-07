Campfire: Smarter Web-Spagat bei Apostroph

Sprache ist Kultur, Emotion, das Tor zur Welt. Es ist das Metier von Apostroph Switzerland, der Fullservice-Anbieterin für Übersetzung, Text und Redaktion. Dazu: die Schnittstellen-Technologie für hocheffiziente Prozesse, der Einsatz von künstlicher Intelligenz, das smarte Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Das machte die Apostroph Group zur Marktleaderin/zur Nummer 1 in der DACH-Region, und genau das sollte die neue Webseite zeigen, wie es in einer Mitteilung heisst. Kein Redesign, kein Relaunch, sondern eine neue digitale B2B-Kommunikationsplattform mit radikalem User-Fokus. Finden statt suchen. Modernes emotionales Nutzererlebnis statt Informationskaskaden. Die Bieler Digitalagentur Campfire nahm sich dieser herausfordernden Aufgabe an.

Aus einer Online-Umfrage, User-Tests mit Prototyp und Analysen während des ganzen Entwicklungsprozesses entstand ein scharfes User-Profil. Für Campfire der Kompass für Webstruktur, Inhalt und Design. Illustrationen, lebendig, weltoffen und gut gelaunt, machen selbst die technischen Leistungen nahbar und verständlich. Fotos aus den Büros von Apostroph zeigen Menschen in ihrer Welt der 70 Sprachen oder beim Tüfteln an IT-Lösungen.

«Es spiegelt sich digital, was uns in der täglichen Arbeit ausmacht: konsequenter Kundenfokus und hellwacher Innovationsgeist», wird Apostroph-Projektleiterin Larissa Stalder in der Mitteilung zitiert. Campfire habe die Seite technologisch fit gemacht und einen stimmigen, klaren und eigenständigen Digitalauftritt entwickelt. Damian Kunz von Campfire ergänzt: «Wir hatten klare Anforderungen, einen guten Austausch, aber kein enges Korsett. Im Digital Design war das bestehende Apostroph-Logo die einzige Vorgabe. Diese Freiheit haben wir gerne genutzt – für ein perfektes Zusammenspiel von Content, Design und Code».

Verantwortlich bei Apostroph: Larissa Stalder (Projektleiterin); Agentur: Campfire, Nidau; Illustrationen: Team Tumult, Zürich; Fotos: Raul Surace. (pd/cbe)