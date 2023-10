Halder Record: So kommt Pioniergeist an die Bahnhofstrasse

Der Prachtbau aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts öffnet seine Tore unter dem neuen Namen «Swiss Life Brannhof». Die Fassade wurde unter Berücksichtigung historischer Vorlagen und zeitgemässer Ansprüche komplett revitalisiert.

Auch die Namensgebung lehnt sich an das historische Vorbild an. Der Swiss Life Brannhof steht für den Pioniergeist des Erbauers Julius Brann und schlägt gleichzeitig eine Brücke zur baulichen Veränderung. So ist aus dem ursprünglichen Warenhaus Brann (1912 bis 1938) an der Bahnhofstrasse 75 in Kombination mit der Liegenschaft Bahnhofstrasse 79 ein Komplex entstanden, der seiner Nutzung neue Perspektiven eröffnet: Ein ausgewogener Mix aus Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen lässt den Swiss Life Brannhof zu einem vielseitig belebten Begegnungszentrum in der Schweizer Wirtschaftsmetropole werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kommunikations- und Branding-Agentur Halder Record entwickelte für dieses Projekt die entsprechenden Namens- und Designvorschläge. In enger Zusammenarbeit mit Swiss Life und dem Architekten Hans Peter Häberli von SPPA Architekten entstanden rund um den neuen Namen verschiedene Umsetzungen für Beschriftungen, Bauabschrankungen und Vermarktungsunterlagen. Dabei mag die phonetische Nähe zum Wort «Bahnhof» nach Zufall klingen, doch er passt: der Swiss Life Brannhof liegt nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.

Verantwortlich bei Swiss Life: Group Communications; verantwortlich bei Swiss Life Asset Managers: Real Estate Asset und Portfolio Management & Baumanagement; verantwortlich bei Halder Record: Ralph Halder. (pd/cbe)