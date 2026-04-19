SRG: Sophie Balbo wird Leiterin der Medienstelle

Publiziert am 19.04.2026

Sophie Balbo wird neue Leiterin der SRG-Medienstelle. Die SRG bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung des SonntagsBlicks. Balbo leitete seit 2019 die Kommunikation von Radio Télévision Suisse (RTS). Zuvor war sie als Kommunikationsverantwortliche für die Glückskette tätig und arbeitete davor als Journalistin für verschiedene Westschweizer Medien.

Der Wechsel erfolgt im Rahmen einer grundlegenden Reorganisation der SRG-Kommunikationsabteilung (persoenlich.com berichtete). Im Rahmen des Transformationsprozesses Enavant setzt SRG-Generaldirektorin Susanne Wille auf eine agile Corporate-Newsroom-Organisation. Fünf Teamleitende verantworten die Bereiche Medienstelle, Themenmanagement, Kanäle und Produktion, Public Affairs sowie Sprachdienst. Gesamtverantwortlich bleibt Stephanie Jutzi, Leiterin Kommunikation und Public Affairs, die den Bereich auch in der Geschäftsleitung vertritt.

Die offizielle Bekanntgabe der neuen Kommunikationsaufstellung ist für Ende April geplant. (cbe)