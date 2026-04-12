SRG: Wille setzt nun auf Newsroom

Publiziert am 12.04.2026

Seit dem 1. April ist die Kommunikationsabteilung der SRG neu organisiert. Ursprünglich war aber ein anderes Konzept vorgesehen, wie der SonntagsBlick schreibt. Die SRG hatte die Headhunter-Agentur Spencer Stuart engagiert – vier Berater arbeiteten ein Papier aus und waren mit der Rekrutierung des neuen Kommunikationschefs beauftragt, wie Recherchen zeigen. Laut Branchenkennern hat der Prozess einen mittleren sechsstelligen Betrag gekostet.

Nun wird auf das Konzept verzichtet. Statt einer zentralen Kommunikationsführung setzt Wille künftig auf eine Newsroom-Struktur. Die SRG betont, die Kommunikation werde nun einfacher, effizienter und integrierter. Doch daran gibt es laut SonntagsBlick Zweifel: Der Kernbereich der Unternehmenskommunikation wird neu von einem Dreiergremium geleitet und über einen Newsdesk gesteuert. Das erhöhe die Komplexität.

Die SRG habe viel Geld für externe Expertise und ein aufwendig erarbeitetes Konzept – das nach nur acht Monaten bereits Makulatur ist, schreibt die Zeitung. Das kostet Markus Berger, der von Schweiz Tourismus abgeworben wurde, seine Stelle. Er verlässt die SRG nach kurzer Zeit wieder (persoenlich.com berichtete). (pd/spo)