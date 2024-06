Publiziert am 20.06.2024

Die Energiewende ist im vollen Gange. Der neue Film von Primeo Energie soll alle dazu motivieren, sich aktiv an diesem Wandel zu beteiligen und gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, schreibt die verantwortliche Agentur Fadeout in einer Mitteilung. Primeo Energie betone in den Botschaften die Bedeutung der Energiewende und die Notwendigkeit gemeinsam aktiv zu werden, um eine klimafreundliche Energiezukunft zu gestalten.

Der von Fadeout konzipierte und umgesetzte Film unterstreicht diese Botschaft auf emotionale Weise, indem er die Bedeutung der Energiewende im unmittelbaren Umfeld der Menschen und in ihrem zu Hause hervorhebt und sie zur aktiven Beteiligung ermutigt. (pd/wid)