Apostroph: Sprachdienstleister richtet sich neu aus

Im Zuge des gemeinsamen Auftritts von Apostroph Switzerland und Apostroph Germany richtet sich auch die Unternehmensführung neu aus: Philipp Meier, der bereits seit 10 Jahren als CEO von Apostroph Switzerland wirkt, übernimmt zukünftig auch die Verantwortung als Group CEO der Unternehmensgruppe. Unterstützt wird er von Ulrich Barnewitz, CEO von Apostroph Germany (Wieners+Wieners,medDOC). Dies heisst es in einer Mitteilung.

Die neun Standorte in der Schweiz und Deutschland treten künftig nach aussen einheitlich unter der Dachmarke Apostroph Group auf. Die Entscheidung für einen einheitlichen Auftritt unter der Qualitätsmarke Apostroph bedeute indes mehr als ein gemeinsames Markenbild, sagt Philipp Meier. «Wir teilen künftig nicht nur eine reputationsstarke Marke, sondern führen auch systematisch unser Wissen und Können und unsere Erfahrung weiter zusammen – in der Übersetzung, in allen anderen Sprachdisziplinen und beim Einsatz innovativer Sprach-und Prozesstechnologie.»

Bis Ende 2022 wird der gemeinsame Dachmarkenauftritt an allen Standorten (Ahrensburg, Berlin, Bern, Bremen, Frankfurt am Main, Lausanne, Luzern, München und Zürich) vollzogen sein.

Kernbaustein Technologie an allen Standorten

Das Unternehmen setzt seit vielen Jahren innovative Sprachtechnologie in Ergänzung zur Expertise seiner Sprachenteams ein. Die Erfahrung auf diesem Gebiet sei ein bedeutendes Element für die Qualität und Effizienz der Apostroph Sprachdienstleistungen, heisst es. «Diese Kompetenz wird künftig an allen Standorten gleichermassen genutzt», sagt Meier. Weitere Synergieeffekte ergäben sich in der Prozesstechnologie.

«Unseren Geschäftskundinnen und -kunden bieten wir hier markante Vorteile mit individualisierter Software, die wir selbstentwickeln. Massgeschneiderte Schnittstellen zu den Kunden-IT-Systemen beschleunigen die Abläufe deutlich und garantieren Kundendatensicherheit auf höchstem Niveau. Diesen Wettbewerbsvorteil werden wir nun an allen Standorten noch stärker nutzen. Der Fokus der Apostroph Group liegt weiterhinauf der Digitalisierung in allen Geschäftsbereichen,dabei wird aber stets die Kreativität der Manufaktur Wieners+Wieners als Kernelement sichergestellt.

Das Sprachdienstleistungsangebot soll so auch in Zukunft auf Augenhöhe mit den wachsenden Bedürfnissen der Kundinnen und Kundenbleiben.» Im Fokus stehen weiter die führenden Werbeagenturen und Grossunternehmen sowie anspruchsvolle kleine und mittelständische Unternehmen, die unter anderem mit kultursensiblen Lokalisierungsstrategien und Transkreation, also der Adaption kreativer Kampagnenideen an neue Zielmärkte, auf höchstem Qualitätsniveau bedient werden. Die Apostroph Group baut dabei auch ihre Branchenschwerpunkte Pharma, Medizin, Chemie sowie Versicherungen und Finanzenverstärkt länderübergreifend aus.

Konsequente Investitionen in den technologischen Wandel haben dabei substanziell zur Kundenbindung und zum Wachstum der Apostroph Group in den letzten Jahren beigetragen.

Künstliche Intelligenz trifft menschliche Kreativität

Wenn nun ein Spezialist für Kreativübersetzungen mit einem Technologie-Experten verschmilzt, ist das bewusster Entschluss und klaresstrategisches Statement zugleich. Die Kombination beider Unternehmen schafft im fragmentierten Markt für Sprachdienstleistungen einen eindeutigen Mehrwert für ihre Kundinnen und Kunden und ist somit die Grundlage für weiteres dynamisches Wachstum der starken und diversifizierten Plattform.

«Wir teilen künftig nicht nur eine reputationsstarke Marke, sondern führen auch systematisch unser Wissen und Können und unsere Erfahrung zusammen. Wir kombinieren Technologie mit linguistischer Intelligenzim Sinne unserer Kundinnen und Kunden.» (pd/wid)