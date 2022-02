TX Group / Tamedia: Sprecherin Nicole Bänninger hat gekündigt

von Tim Frei

Wie Nicole Bänninger auf Anfrage von persoenlich.com bestätigt, hat sie sich entschieden, die TX Group und Tamedia nach sechs Jahren per Ende März 2022 zu verlassen: «Es war eine enorm bereichernde und spannende Zeit – geprägt vom rasanten Wandel, in der sich die Medienbranche befindet.» Die Kommunikationschefin von Tamedia und stellvertretende Kommunikationsleiterin der TX Group nehme viel aus dieser Zeit mit – und ergänzt: «Ich durfte mit den besten Leuten zusammenarbeiten und schätze mich sehr glücklich, dass daraus neben guten geschäftlichen Beziehungen auch neue Freundschaften entstanden sind.»

Doch nun sei für sie der Moment da, weiterzuziehen und eine neue berufliche Herausforderung anzupacken. «Dafür lasse ich mir aber etwas Zeit – auch, um mal wieder Dinge zu tun, die neben dem Job zu kurz gekommen sind», so Bänninger weiter. Ihre Zukunft sieht die 41-Jährige aber «auf jeden Fall» weiterhin in der Kommunikation.

Erfahrungsreiche Jahre

Bänninger hatte Ende 2015 als Medienverantwortliche in der Kommunikationsabteilung von Tamedia begonnen. Bis Ende 2019 war sie unter anderem für die Kommunikation von 20 Minuten und der Werbemarkt-Einheit, die damalige Tamedia Advertising, zuständig. Mit der neuen Gruppenorganisation unter dem Holdingnamen TX Group ab 2020 hat sie die Leitung der Kommunikation von Tamedia übernommen. Bereits seit 2019 ist sie zudem als stellvertretende Leiterin Kommunikation der Gruppe tätig.

Vor ihrem Eintritt bei Tamedia arbeitete Bänninger mehrere Jahre im globalen PR-Team der Uhrenmanufaktur IWC Schaffhausen, zuletzt als Department Manager Public Relations. Nach dem Studium Journalismus und Organisationskommunikation an der ZHAW in Winterthur und damit verbundenen Praktika – unter anderem bei Forbes in New York – machte sie ihre beruflichen Anfänge in einer PR-Agentur in Zürich.

Wer bei der TX Group und Tamedia Nachfolgerin von Bänninger wird, ist noch offen, wie Ursula Nötzli, Kommunikationschefin TX Group, auf Anfrage sagt.