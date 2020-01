TX Group: Tamedia-Logo am Hauptsitz abmontiert

von Michèle Widmer

Was Tamedia Ende November angekündigt hat, ist nun auch gegen aussen sichtbar: Der Verlag wird zu einer holdingähnlichen Organisation mit dem Namen TX Group (persoenlich.com berichtete). Das weisse T beim Haupteingang an der Zürcher Werdstrasse wurde am Freitag abgehängt und durch das TX-Logo ersetzt, wie Sprecherin Nicole Bänninger auf Anfrage bestätigt. Bei den anderen Standorten in Bern und in der Westschweiz ist man noch nicht so weit. Die detaillierte Umsetzung sei noch in Bearbeitung.



Die am 1. Januar gestartete TX Group besteht aus den Unternehmen Tamedia (Bezahlmedien), 20 Minuten (Pendlermedien), Goldbach (Vermarktung) und TX Markets (Marktplätze). Während die ersten drei ihre bisherigen Corporate Designs behalten, übernimmt TX Markets das Gruppenbranding, allerdings in der Farbe Blau, wie Bänniger sagt.



Verantwortlich für das Gruppenbranding ist die Zürcher Agentur Made Identity. Das TX-Logo besteht laut CEO Georg Gadient aus «sieben Elementen, die zusammenfinden und gemeinsam die Buchstaben TX formen», wie er im November gegenüber persoenlich.com sagte.







Mit dem Start der TX Group wird nun die komplette Markenwelt fortlaufend ausgerollt. Bänninger nennt diesbezüglich Bild- und Farbwelt, Briefschaften, Beschriftungen, Vorlagen, Präsentationen oder die neue Firmen-Website. Der Roll-out sollte bis spätestens Ende Februar fertig umgesetzt sein.