Zusammenführung

Unum Design und Unum Comm werden eins

Unum Design und Unum Comm werden eins

Aus Unum Design und Unum Comm wird per 1. Januar 2021 Unum Design mit Sitz in Büren an der Aare.

Aus Unum Design und Unum Comm wird per 1. Januar 2021 Unum Design mit Sitz in Büren an der Aare. Dass der Wert einer integrierten Unternehmenskommunikation durch die Krise noch zunehmen wird, davon sind die beiden Markenspezialistinnen überzeugt.