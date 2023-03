Oppenheim & Partner: Start-up Planted als neuer Kunde

Mit insgesamt über 70 betreuten Start-ups aus verschiedenen Bereichen, darunter die Bezahl-App Twint und der Personal Shopping Service Outfittery, hat sich Oppenheim & Partner im Bereich Start-up-PR einen Namen gemacht. Seit Beginn des Jahres ist die PR- und Kommunikationsagentur neu für die Produkt-PR des Schweizer Unternehmens Planted verantwortlich. Das 2019 gegründete Foodtech-Start-up mit Sitz in Kemptthal produziert pflanzenbasiertes Fleisch.

Mit Planted ergänzt die wachsende Agentur ihr Kundenportfolio um ein weiteres namhaftes Start-up, heisst es weiter. Ferner zeichnete Oppenheim & Partner für die Lancierung von Loxo, welches jüngst das erste autonome Lieferfahrzeug der Schweiz vorstellte, verantwortlich.

«Es ist uns ein Anliegen, neben unseren Grosskunden wie Coca-Cola, Delica und Volvo auch junge Start-ups mit Erfahrung und Expertise zu unterstützen und auf ihrem Weg zu begleiten», wird Managing Partner und Gründer David Oppenheim in der Mitteilung zitiert. «Die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Start-ups, die für ihre Agilität und innovative Problemlösungen bekannt sind, kommt in der Beratung letztlich auch unseren Grosskunden zugute.» (pd/yk)