Inhalt und Form: Stefan Näf wird Chief Strategy Officer

Publiziert am 03.07.2025

Die Zürcher Kreativagentur Inhalt und Form hat Stefan Näf als neuen Chief Strategy Officer (CSO) eingestellt. Näf war zuvor als Chief Strategy Officer und Managing Partner bei Jung von Matt in Deutschland und der Schweiz tätig.

Mit der Personalie will die Iundf Group nach eigenen Angaben die kreative und strategische Ausrichtung von Inhalt und Form stärken. Näf soll das Unternehmen beim weiteren Wachstum unterstützen.

«Mit seinem langjährigen Know-how in Sachen Marken-, Marketing- und Kommunikationsstrategie wird er uns als Chief Strategy Officer tatkräftig unterstützen», wird Dominik Stibal, CEO der Iundf Group, in einer Mitteilung zitiert.

Näf zeigt sich beeindruckt von der fachlichen Tiefe der Iundf Group: «Was mich beeindruckt, ist die enorme fachliche Tiefe, insbesondere in Bereichen wie Campaigning, Data-driven Marketing, Media und Web-Development.» Mit seinem Einstieg investiere das Unternehmen bewusst in die strategische Weiterentwicklung, insbesondere an der Schnittstelle zwischen Kreativität und Technologie.

Der neue CSO will sich besonders auf die Weiterentwicklung des kreativen Outputs konzentrieren, um nonkonforme, relevante und zukunftsfähige Lösungen zu schaffen. Zudem soll er die Prozesse verbessern und die Integration zwischen den verschiedenen Agenturen der Gruppe fördern.

Die Iundf Group umfasst die vier Agenturen Inhalt und Form, Iundf Marketing Technology, Iundf Media und Iundf Dewave. (pd/cbe)