TBWA\Zürich: Stephanie Trachsel wechselt zur Credit Suisse

Stephanie Trachsel wechselt per 1. Juni von TBWA\Zürich zur Credit Suisse. Die Marken- und Kommunikationsstrategin wird im globalen Marketing der Credit Suisse als Global Head Brand Management & Strategy die neu zusammengeführten Bereiche Marketing Strategy, Branding und HR Marketing/ Employer Branding führen. In dieser Rolle wird sie an Dang Nguyen, Global Head Strategy, Brand & Advertising, rapportieren und an der Weiterentwicklung der Marke Credit Suisse sowie mit ihren Teams die strategischen Eckpfeiler im Marketing setzen.

Momentan ist die gebürtige Neuseeländerin Strategy Director bei TBWA\Zürich und arbeitet für Kunden wie McDonald’s, Porsche, Coop, ZKB und Generali. Mit ihren datengetriebenen Ansätzen hat sie das Strategieteam geprägt und mehrere innovative Markenstrategien umgesetzt, unter anderem auch für Credit Suisse, wie TBWA\Zürich in einer Mitteilung schreibt. Zuvor war Trachsel in der Schweiz und in sieben verschiedenen Ländern tätig und verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung in den Bereichen Marktforschung, Strategie und Markenführung, unter anderem als Head of Strategy TeamUBS bei Publicis.

«Wir freuen uns, dass Stephanie Trachsel zu uns stösst. Sie wird uns mit ihrer Persönlichkeit und ihren mutigen Strategien optimal ergänzen und einen grossen Schritt weiterbringen», lässt sich Dang Nguyen in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)