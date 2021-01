Anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums schmückt das Zürcher Kammerorchester (ZKO) für rund zwei Wochen die Einkaufstaschen der Migros Zürich. Darüber hinaus hat das ZKO den bekannten Migros-Jingle in einer Orchester-Version eingespielt und digital aufgenommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Jingle ist im Rahmen eines speziellen Gratulations-Clips rund zehnmal täglich in den Filialen zu hören.

Die Sonderedition ist das Geburtstagsgeschenk der Genossenschaft Migros Zürich an das ZKO. Die einzigartige StradivariGeige des ZKO-Konzertmeisters Willi Zimmermann ziert die 50'000 produzierten Taschen, die ab sofort in 110 Filialen der Migros Zürich erhältlich sind.

Das Genossenschaftsgebiet der Migros Zürich deckt einen Grossteil des Kantons Zürich, den ganzen Kanton Glarus sowie am oberen Zürichsee angrenzende Orte der Kantone St. Gallen und Schwyz ab. (pd/lom)