Interne Kommunikation: SVIK-Rating mit einem neuen Team

Der Schweizerische Verband für interne und integrierte Kommunikation (SVIK) veranstaltet 2022 neu unter der Leitung von Kenneth Domfe und Catherine Raemy das seit 1944 regelmässig durchgeführte SVIK-Rating für die Informations- und Kommunikationsbranche.

Beide sind den bisherigen Rating-Teilnehmenden bekannt von der Jurytätigkeit und den Auftritten an der Verleihung der «Goldenen Feder des SVIK». Sie stehen heute nach längeren Ausbildungsphasen in leitenden Stellungen der Unternehmens-, Betriebs- sowie Verwaltungskommunikation, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das neue SVIK-Rating-Team überprüfe gegenwärtig die bisherigen Kategorien sowie die Organisation. Weiter werde es den Ausbau des Wissensmanagements sowie der beruflichen Standards zusammen mit den bisherigen und neuen Jurymitgliedern fortsetzen. Diese Arbeiten seien auch mit Blick auf die Aus- und Weiterbildungsprojekte des Fachverbandes bedeutungsvoll. Vorgesehen sei ebenfalls, dass beide sich im Vorstand des SVIK engagieren werden.

Das SVIK-Rating wird am 3. Mai 2022 ausgeschrieben, Abgabetermin ist am 12. August und die SVIK-Award-Verleihung am 9. November 2022. (pd/cbe)