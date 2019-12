Driving Home for Christmas: Swisscom-Mitarbeitende posieren für Weihnachten

von Edith Hollenstein

Wie so manche Firma setzt auch die Swisscom auf digitale Weihnachtsgrüsse. Kunden und Mitarbeitenden dankt die Telekomfirma mit einem YouTube-Video. Anders als etwa bei Goldbach wird nicht gesungen (persoenlich.com berichtete), sondern die Swisscom setzt auf Tanz und Bewegung im Takt.

Los geht der Song ab Minute 0.53: «Hey Swisscom, Musig ab», befiehlt CEO Urs Schaeppi. Die Swisscom-Box reagiert sofort, doch sie ist nicht gemeint. Der Appell des Chefs hat den Mitarbeitenden gegolten. Zu «Driving Home for Christmas» von Chris Rea steigen Schaeppis Leute in Leitungsschächte, und sie schunkeln fröhlich in den Swisscom-Filialen, vor dem Kaffeeautomaten, im Sitzungszimmer oder im Call-Center. Sogar im Teleclub-Studio wippen die Gäste.

Im Video ist zudem der Swisscom-Medienchef zu sehen: Sepp Huber tanzt, während er seinen roten BMW mit Benzin auftankt – und Swisscom-Kommunikationschef Stefan Nünlist tut es im gleich: auf einem Dach zwischen Solarzellen. CEO Schaeppi hingegen hat es sich vor dem Kaminfeuer bequem eingerichtet, wo er genussvoll in einen Zimtstern beisst und den Zuschauern zum Schluss schöne Festtage wünscht.



Laut Swisscom wurde das Video vollständig intern produziert, von den Mediamatiker-Youngsters.