Kann ich mein Elektroauto an der Haushaltsteckdose aufladen? Gibt es genügend E-Auto-Ladestationen in der Schweiz? Gibt es Elektroautos unter 35’000 Franken? Diese drei sowie zwölf weitere Fragen, übersetzt in kurze Animationen in drei Landesprachen sowie aufbereitet für eine personalisierte Landingpage, werden in der neuen Kampagne des TCS beantwortet. Der Touring Club Schweiz positioniert sich damit als kompetente Anlaufstelle für alle Themen rund um die Elektromobilität, wie es in einer Mitteilung vom Montagmorgen heisst.







Vom Insight zur Kampagne

Ausgangspunkt zur Entwicklung der Kampagne war die Analyse des Suchverhaltens potenzieller Käufer von Elektrofahrzeugen, die Untersuchung der Sichtbarkeit der verfügbaren Informationen sowie die Sammlung der zentralen Fragen rund um die E-Mobilität. Das klare Resultat: die Zahl der Fragen, die sich potenzielle E-Autofahrer heute stellen, ist noch zu gross und die auffindbaren Antworten sind zu verwirrend.







Gestützt auf diese Erkenntnisse positioniert sich der TCS in seiner neuen Performance Kampagne als kompetenter Partner mit klaren Antworten zum Thema E-Auto. In enger Co-Kreation entwickelten TCS und Farner Consulting eine Kampagnenstrategie und -mechanik entlang der Customer Journey. Die zuvor gewonnenen Daten gaben dabei Einblick in die Einstellungen, Ängste und Wünsche der Zielgruppen, zeigten die Barrieren auf dem Weg zum Kaufentscheid und machten sichtbar, wie die jeweilige Journey für unterschiedliche Kundensegmente aussieht.







Daraus wurden Strategie, Botschaften und Designs für die 15 Animationen mit den Antworten des TCS zur Elektromobilität abgeleitet. Sie werden während der Kampagne in drei Sprachen über die Werbenetzwerke von Google und Facebook sowie programmatisch ausgespielt. In Zusammenarbeit mit DU DA Data & Commtech by Farner entwickelte der TCS zudem die dynamisch gestaltete Landinggpage der Kampagne. Die gesamte Kampagne wird durch kontinuierliches Testing und Optimierungen auf die bestmögliche Performance ausgerichtet.







Dierk Schehrer, Leiter Marketing TCS: «Mit dieser Kampagne machen wir erlebbar, was wir als grösster Mobilitätsclub der Schweiz jeden Tag tun: Wir helfen unseren Mitgliedern bei all ihren Fragen rund um ihre persönliche Mobilität. Neu eben auch im Bereich E-Mobilität.»

Verantwortlich bei TCS: Dierk Schehrer, Alain Goetschi, Matthias Kienast, Anna Tschaggelar; verantwortlich bei Farner: Daniel Jörg, Bruce Roberts, Irena Grunder, Nicolas Glauser, Flurina Brändlin, Aylin Önen, Eva Witschi, Manuel Jordi, Christoph Emch, Carla Durisch, Marco Böni. (pd/lol)