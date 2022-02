Maybaum Film: Teams in Bern und Baden sollen wachsen

Für ihre Standorte in Baden und Bern sucht das Unternehmen neun neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wächst damit auf 30 Köpfe.

Maybaum Film setzt seinen Expansionskurs fort. Der Hauptsitz in Baden wird dabei um 600 Stellenprozent ausgebaut. Der neue Standort in Bern erhält 300 Stellenprozent, wie es in einer Mitteilung heisst. «Diesen Schritt darf man gerne als Big Bang verstehen. Trotz Wachstum und grösserem Auftragsvolumen bleiben wir jedoch unserer Strategie treu, wollen nahe bei Kundinnen und Kunden sein und ihnen den absoluten Top Service bieten», wird CEO Michel Alraun zitiert.

Gesucht werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen des Unternehmens. Das bestehende Produzenten-Team wird mit drei Creative Producern ausgebaut. Vier Content Creators werden gebraucht um die steigende Nachfrage an Video Content zu decken. Diese Jobs sollen vor allem junge Filmemacherinnen und Multimedia Producers ansprechen. Weiter ausgeschrieben sind eine Back Office Stelle und eine Junior Web Designerin mit Fokus auf Digital Experience.

Im Zuge dieser Erweiterung seien auch intern klarere Strukturen geschaffen worden, heisst es weiter. Neu werden die Abteilungen Producer, Concept, Production, Distribution, Tech und Back Office unterschieden. Managing Partner Laurent Ulrich: «Die flache Hierarchie und die Agilität soll bestehen bleiben und wir sehen sie als grosse Stärke von Maybaum Film. Mit der neuen Struktur geben wir mehr kreativen Freiraum in die Abteilungen zurück, schaffen aber auch Aufstiegsmöglichkeiten fürs Team». Drei der fünf neuen Head-of Stellen wurden intern besetzt. Zwei weitere übernimmt ad interim die Geschäftsleitung. (pd/wid)