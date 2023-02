Farner International: The Skills Group stösst als Mitglied dazu

The Skills Group, ihre Digitaltochter Datenwerk und die Marketingagentur All Channels Communication Austria stossen zu Team Farner. Die wachsende europäische Agenturallianz stellt damit nach dem Zusammenschluss im vergangenen November mit der ebenfalls in Österreich beheimateten Kobza Media Group und ihren Agenturen KTHE, Alpha_z, Massgeschneidert, Diego5 und Darwin’s Lab die grösste Kommunikationsgruppe in Österreich. Der Schritt untermauere die Ambition von Team Farner, in europäischen Schlüsselmärkten nationale Champions aufzubauen, heisst es in der Mitteilung.

The Skills Group ist seit Jahrzehnten eine der führenden Kommunikationsagenturen Österreichs. Sie ist spezialisiert auf sensible und komplexe Themen und begleitet Grossunternehmen, öffentliche Einrichtungen, Institutionen, Start-ups und NGOs. Die inhabergeführte Full-Service-Anbieterin gehöre zu den Top fünf in Österreich, heisst es weiter. Über ihre Tochter Datenwerk bietet sie ihren Kunden zudem sämtliche Digitalkompetenzen aus einer Hand. Die All Channels Communication Austria ist spezialisiert auf reichweitenstarke, zielgruppenorientierte und kanalunabhängige Marketingkampagnen. Insgesamt stösst ein Team von 40 Kommunikationsberaterinnen, Digital- und Marketing-Experten zum Team Farner.

Die bisherigen Skills-Gesellschafter Jürgen Gangoly, Stefan Sengl, Jörg Wollmann und Helmut Stögerer treten in die Partnerschaft von Farner International ein. Skills-Geschäftsführer Jürgen Gangoly wird auf europäischer Ebene die Farner Academy aufbauen und diese gruppeninterne Aus- und Fortbildungseinrichtung leiten.

«Wir sind vor nicht einmal einem Jahr mit grossen Ambitionen gestartet. Natürlich freuen wir uns ungemein, gerade in unseren deutschsprachigen Märkten so rasch und so starke Resultate zu liefern. Unsere Idee, nationale Champions aufzubauen und miteinander zu vernetzen, um unseren Kunden in ganz Europa voll integrierte Kommunikationslösungen bieten zu können, kommt im Markt sehr gut an», wird Roman Geiser, Executive Chairman Farner International, zitiert.

Aktuell vereint Team Farner mit 16 Partneragenturen und über 600 Mitarbeitenden laut eigenen Angaben bereits ein Agenturhonorarvolumen von rund 100 Millionen Euro pro Jahr. Weitere Expansionsschritte seien in Vorbereitung. (pd/wid)