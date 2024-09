Publiziert am 13.09.2024

Das Theater Stadelhofen zeigt in seinem Programm die ganze Bandbreite des Figuren-, Material- und Objekttheaters. Es begreift sich als Theater der Dinge für Kinder und Erwachsene und zeigt hochstehende nationale und internationale Gastspiele sowie Kooperationen mit lokalen Kunstschaffenden. Zur am Samstag beginnenden neuen Saison hat es sich einen Neuauftritt verpasst, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben.

Ein besonders wichtiger Anspruch war dabei eine barrierefreie Website. Bei der Umsetzung der Website durch die Winterthurer Indyaner Media wurde deshalb ein spezielles Augenmerk darauf gelegt. Um sicherzustellen, dass die Site für Menschen mit einer Beeinträchtigung gut zu bedienen ist, wurden in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband praxisnahe Checks durchgeführt.

Erarbeitet und umgesetzt hat den Auftritt die Zürcher Kommunikationsagentur Art.I.Schock, die damit ihr Kulturportfolio weiter ausbaut. Entstanden sei ein verspieltes und augenzwinkerndes Konzept mit DIY-Charakter, heisst es. Die klare, grafische Bildwelt aus typografischen Elementen eröffnet dabei ein grosses Anwendungsfeld und viel Freiraum für Spielereien.

Neben der Website gestaltete die Agentur verschiedene Print- (Programm-Falzflyer, Plakate, Sticker, Briefschaften und Vorlagen) und Digital-Produkte (E-Mail-Signatur, Header- und Profilbilder für Social-Media). (pd/wid)