Thilo Goodall-Rathert wird per 1. April Partner bei der Schweizer Kommunikations- und Wirtschaftsberatung Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten (HNS). Damit stärkt HNS den Bereich Wirtschaftsberatung in der Partnerschaft, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Goodall verfüge über 20 Jahre Erfahrung in der Analyse von Unternehmensstrategien und Marktpositionierungen. Diese Expertise verbinde er mit langjähriger Erfahrung in der Kommunikation komplexer Sachverhalte.

«Erfahrungen in der Unternehmensanalyse sind der ideale Ausgangspunkt für die Beratung. Eine Strategie und deren Umsetzung sowie eine Marktpositionierung sind nur dann nachhaltig erfolgreich, wenn sie verstanden werden», wird Thilo Goodall zitiert. «Kommunikation ist entscheidend dafür. Ich freue mich ausserordentlich, zur erfolgreichen Weiterentwicklung von Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten beizutragen und mein Wissen und meine Erfahrungen für unsere Klientinnen und Klienten einbringen zu dürfen.»

Die Kenntnisse und Erfahrungen von Thilo Goodall in den Bereichen Unternehmensanalyse, Marktpositionierung, ESG-Strategien und Kapitalmarkttransaktionen ergänzen die HNS-Partnerschaft «in idealer Weise», wie es weiter heisst. Sie würden die Marktpositionierung von HNS «als führendes Unternehmen für die strategische Kommunikations- und Wirtschaftsberatung» stärken. Die Konsulentschaft sei «sehr erfreut», mit Thilo Goodall einen ausgewiesenen Experten als Partner willkommen zu heissen.

Nach Abschluss einer Banklehre studierte Thilo Goodall-Rathert Ökonomie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau und an der University of Wisconsin in Madison. Während des Studiums und darüber hinaus unterrichtete er Wirtschaftstheorie, Mathematik und Statistik an verschiedenen Lehrinstituten, bevor er als Analyst zum Schweizerischen Bankverein in Basel stiess. In dieser Zeit promovierte er an der Albert-Ludwigs-Universität zum Thema Entscheidungstheorie. Seine Laufbahn bei der UBS, bei der SAM Sustainable Asset Management als Leiter Portfolio Management und zuletzt als Chief Investment Officer bei der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe hatte ihre Schwerpunkte in der Unternehmensanalyse und Investitionsentscheiden und deren nachvollziehbarer Kommunikation. (pd/cbe)