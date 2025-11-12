Int/ext: Thomas Brückner wird Partner

Publiziert am 12.11.2025

Thomas Brückner war zuletzt als Leiter Kommunikation, Publikation und Transparenz Politikfinanzierung bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle tätig. Er bringe umfassende Erfahrung in der Kommunikation von Finanz- und Sicherheitsthemen sowie tiefe Kenntnisse der politischen und administrativen Strukturen mit, heisst es in einer Mitteilung.

Bei Int/ext wird Brückner künftig Mandate zur strategischen Beratung und Medienarbeit für Organisationen und Führungspersonen im öffentlichen Raum übernehmen. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Weiterentwicklung von Angeboten für Verwaltungen und politische Organisationen sowie in der kommunikativen Begleitung von Change-Prozessen.

Brückners beruflicher Werdegang führte ihn nach seiner Zeit als Sekretär der SP Basel-Stadt ab 2009 in die Bundesverwaltung. Er arbeitete zunächst als Mediensprecher in der Eidgenössischen Steuerverwaltung und übernahm 2015 die Leitung Kommunikation des Bundesamts für Zivildienst, wo er sich auch mit Führungs- und Strategieberatung befasste. Begleitend absolvierte er Weiterbildungen in digitaler Transformation und Public Management. Künftig wird er Int/ext gemeinsam mit den bisherigen Partnern Claudia Bracher Wolfensberger und Michael Felber führen. (pd/spo)