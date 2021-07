Per 1. August übernimmt Thomas Zimmermann als neuer Leiter den Bereich Unternehmenskommunikation der Suva. Zuvor arbeitete er mehr als zwei Jahrzehnte in verschiedenen Geschäftsfeldern der Kommunikation für PostFinance, wie es in einer Mitteilung heisst.



«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und das Team bei der Suva», wird Zimmermann zitiert. «Es ist mir ein Anliegen, den wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, den die Suva als grösste Unfallversicherung der Schweiz leistet, der Öffentlichkeit weiter bekannt zu machen.»

In seiner neuen Funktion rapportiert Thomas Zimmermann an Daniela Bassi, Abteilungsleiterin Kundenmanagement und Kommunikation. Er folgt auf Arabelle Frey, die auf eigenen Wunsch hin in die Funktion der Mediensprecherin für die Themen «Versichern und Finanzen» bei der Suva wechselt.

Zimmermann bringt laut Mitteilung neben seiner langjährigen Führungserfahrung in verschiedenen Kommunikationsdisziplinen und der Erfahrung im Umgang mit Change-Management und Digital-Transformation ausgewiesene Fachkenntnisse in Unternehmenskommunikation, Markenführung sowie Sponsoring und Eventmanagement mit. Seit 2007 war er Mitglied der Direktion und seit 2019 Beisitz der Geschäftsleitung bei der PostFinance. In dieser Funktion war er auch für die Leitung des Krisenstabes Kommunikation verantwortlich.

Seinen Berufsweg begann Zimmermann 1988 bei der Hallwag AG in Bern. 2015 rundete er sein Profil mit einer Weiterbildung zum Brand Leadership an der HWZ ab. Zimmermann lebt zusammen mit seiner Frau und seinen zwei erwachsenen Söhnen in Münsingen bei Bern. (pd/cbe)